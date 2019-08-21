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Свердловский облсуд отклонил иск о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

16:12 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Свердловский областной суд отклонил иск «Справедливой России» о снятии биатлониста Антона Шипулина с довыборов в ГД. В суде прокурор сказал, что отсутствуют основания для отказа в регистрации кандидата от «Единой России». 

Иск подал соперник спортсмена, кандидат от «Справедливой России», Алексей Коровкин. Поводом стала информация из опубликованной Избиркомом декларации биатлониста о наличии у него в собственности иностранных акций.  Эхо Москвы

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