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Сочи "атаковали" гусеницы

22:40 21.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Сочи обработали 100 гектаров парков и скверов от гусениц. В курортном городе наблюдается нашествие насекомых, которые буквально оккупировали припаркованные машины, лавочки, тротуары и дворы.

В местной администрации заявили, что гусеницы американской белой бабочки появились в Сочи ещё в 50-х годах. Каждые 10-12 лет наблюдается вспышка её активности, и сейчас наступил именно такой пик. Власти предупредили туристов, что насекомые не опасны. После обработки территорий гусеницы перестают питаться и начинают падать с деревьев.

Ранее впечатлительные граждане пожаловались на «дожди из насекомых». Соответствующее видео появилось в соцсетях.  Говорит Москва

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