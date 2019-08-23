Останки более 1 тыс. защитников Сталинграда с почестями перезахоронены под Волгоградом
11:05 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перезахоронение останков более 1 тыс. защитников Сталинграда с соблюдением всех воинских почестей прошло в пятницу на Россошинском военно- мемориальном кладбище под Волгоградом, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Церемонию приурочили к годовщине массированной атаки на город гитлеровской авиации, которая началась ровно 77 лет назад, 23 августа 1942 года.
"На Россошинском военно-мемориальном кладбище сегодня преданы земле останки более 1 тысячи солдат и офицеров Красной Армии, найденных поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти 2018-2019 годов. Были соблюдены все воинские почести - троекратный ружейный залп, исполнение военным оркестром гимна России, торжественное прохождение воинов роты Почетного караула в честь памяти подвига павших героев", - сказал офицер пресс-службы ЮВО.
Он уточнил, что по сохранившимся медальонам и документам были установлены имена 23 красноармейцев. Родственники троих из них приехали проводить бойцов в последний путь.
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