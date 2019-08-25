В Биарриц, где проходит саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

25 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский город Биарриц, где проходит саммит Группы семи (G7). Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства.

Как он уточнил, у Зарифа нет намерений проводить встречи или переговоры с представителями американской делегации.

По сообщению телеканала "Скай ньюс - Арабия", сразу же после прибытия в Биарриц начались переговоры между Зарифом и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.



