Из сектора Газа по Израилю были запущены три ракеты, две перехвачены - армия
22:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье три ракеты по израильской территории, две из них были перехвачены. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"После срабатывания сигналов воздушной тревоги были засечены запуски трех ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении. В армии сообщили, что сирены ПВО прозвучали в городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом.
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