Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
09:05 26.08.2019 Источник: Lenta.ru
Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа, в Вашингтоне (07:00 мск). Американский лидер Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа.
Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.
Первый пакет санкций в отношении Москвы был введен из-за использования химического оружия и нарушения международного права. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Россия также лишилась «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 26.08.2019
- Законность состава ВАК оспаривают в Верховном суде
- 09:20 26.08.2019
- Трамп предлагал разрушать ураганы ядерным оружием - Axios
- 09:00 26.08.2019
- Экипаж "Союза МС-13" успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС
- 08:50 26.08.2019
- Торговая война США и КНР спровоцировала мощное падение на Токийской фондовой бирже
- 08:40 26.08.2019
- США хотят оградить Средиземноморье от Ирана
- 08:30 26.08.2019
- По военной базе ХАМАС был нанесен ответный удар израильскими ВВС
- 08:00 26.08.2019
- «Российский» вопрос привел к ссоре на G7
- 07:50 26.08.2019
- В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6
- 07:40 26.08.2019
- Абхазия: В первом туре выборов главы государства лидирует действующий президент
- 07:30 26.08.2019
- Российская космическая медицина заинтересовала зарубежных партнеров - ОРКК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать