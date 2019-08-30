Российскую легкоатлетку Медведеву дисквалифицировали на восемь лет

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российскую легкоатлетку Екатерину Медведеву дисквалифицировали на восемь лет. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил.

Расследование велось с февраля, Медведеву заподозрили в применении запрещённого вещества. Какого именно, не уточнялось.



Легкоатлетка специализируется на спортивной ходьбе. Она была победительницей чемпионата мира среди юниоров в 2012 году. Говорит Москва

