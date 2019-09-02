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Опрос: Более 50% считает, что ситуация в сфере образования ухудшилась

11:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети жителей России считают, что в современных школах у детей должны развивать аналитическое мышление (41%), а также индивидуальные таланты (39%). Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


"Россияне видят основную задачу современной школы в образовании детей и передаче базовых знаний по предметам (32%), также в нравственном воспитании детей - 19%. При этом среди приоритетов школьного образования, помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне также видят развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие индивидуальных способностей и талантов (39%)", - говорится в сообщении.

Каждый третий респондент (30%) придерживается мнения, что школы не уделяют достаточного внимания этим пунктам.

Согласно данным опроса, половина россиян (52%) позитивно оценивают качество школьной подготовки, в то время как им не удовлетворены 15%. Большинство родителей (85%) в первую очередь отметили доброжелательность и внимательность педагогов, обратного мнения придерживается 11%. 78% довольны уровнем квалификации школьных учителей, в то время как 16% считают его недостаточным.

В целом, 51% считает, что за последние 5-10 лет ситуация в сфере образования ухудшилась, 17% заявили о позитивной тенденции, еще 15% не заметили изменений.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-17 августа 2019 года среди 4800 респондентов методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%. 

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