Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в Мосгордуму

15:39

Известный актер, народный артист СССР Василий Лановой призвал москвичей на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы проголосовать за кандидатов, которые намерены вести диалог с представителями власти. Лановой раскритиковал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его проект «Умное голосование», в рамках которого горожанам предлагается выбирать определенных кандидатов, наименее связанных с властью.«Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против провластных кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует», – заявил Лановой, который представил список из 45 фамилий, за которых он призвал москвичей отдать свой голос в воскресенье. В списке Ланового, в основном, поддержанные властями и «Единой Россией» политики.