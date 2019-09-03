Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в Мосгордуму
15:39 03.09.2019
Известный актер, народный артист СССР Василий Лановой призвал москвичей на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы проголосовать за кандидатов, которые намерены вести диалог с представителями власти. Лановой раскритиковал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его проект «Умное голосование», в рамках которого горожанам предлагается выбирать определенных кандидатов, наименее связанных с властью.
«Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против провластных кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует», – заявил Лановой, который представил список из 45 фамилий, за которых он призвал москвичей отдать свой голос в воскресенье. В списке Ланового, в основном, поддержанные властями и «Единой Россией» политики.
НОВОСТИ
- 15:30 03.09.2019
- Американский дрон разведал обстановку на Донбассе и не далеко от границ РФ
- 15:12 03.09.2019
- На Северном Кавказе потерпел аварию штурмовик Су-25УБ ВКС России
- 15:00 03.09.2019
- Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!
- 14:45 03.09.2019
- Россияне указывают на США как на главный источник терроризма - опрос
- 14:20 03.09.2019
- В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки
- 14:00 03.09.2019
- Появился первый осужденный в связи с событиями в центре Москвы 27 июля
- 13:49 03.09.2019
- Курс доллара перешагнул отметку в 67 руб
- 13:02 03.09.2019
- Против пяти участников неразрешенной акции 27 июля СК дела прекратил
- 12:35 03.09.2019
- Моргулов: США и талибы хотят присутствия России на подписании договоренностей
- 12:15 03.09.2019
- Прорыва по мирному договору России и Японии не ожидается - МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать