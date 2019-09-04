Салман Рушди и Маргарет Этвуд вошли в шорт-лист претендентов на получение "Букера" в 2019 году
09:51 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Салман Рушди и Маргарет Этвуд вошли в "короткий список" претендентов на получение престижной Букеровской премии (Man Booker Prize) в области литературы на английском языке, опубликованный во вторник в Лондоне. Всего за престижную награду теперь борются 6 писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США.
Помимо Рушди с романом Quichotte и Этвуд, у которой на награду было номинировано продолжение книги "Рассказ служанки" (The Testaments), на премию претендуют проживающая в Великобритании уроженка США Люси Эллман с романом Ducks, Newburyport объемом 1020 страниц, британка Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Othe), нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities) и британо-турецкая романистка Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).
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