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Заболеваемость и смертность от ВИЧ снижается в Африке и растет в России, Грузии и Казахстане - исследование

14:00 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда исследователей из 195 стран, в том числе из РФ, провела сравнительный анализ заболеваемости и смертности от ВИЧ по всему миру с 1990 по 2017 год. Оказалось, что наибольший прогресс в борьбе с ВИЧ достигнут в ряде стран Африки, а набирает обороты эпидемия в некоторых государствах бывшего СССР, среди которых Грузия, РФ и Казахстан, сообщила в среду пресс-служба одного из участников исследования - Московского физико- технического института (МФТИ).

Целью исследования было собрать наиболее полную информацию о ВИЧ по всем странам. Полученные данные показали, сколько людей были инфицированы и умерли с 1990 по 2017 год, к какой возрастной группе принадлежит большинство инфицированных, сколько человек получают необходимую антиретровирусную терапию (АРТ), каковы прогнозы по достижению показателей по снижению заболеваемости и смертности от ВИЧ к 2030 году, провозглашенные ООН.

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