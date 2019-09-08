Венедиктов: явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%

10:35

К 10.00 в электронном голосовании на выборах депутатов в Московскую государственную думу была зафиксирована явка почти в 40%, сообщает руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, зампредседателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. «Явка на электронное голосование на 10 утра 39%», - отмечает он.Избиратели трёх округов - № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) сегодня впервые могут проголосовать через интернет, используя компьютеры или смартфоны.Выборы в Мосгордуму стартовали в 8.00, жители столицы сегодня выберут 45 депутатов, которые будут рабоать в городском парламенте 5 лет.