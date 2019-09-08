В Москве выборы прошли без серьезных жалоб на работу избирательных участков

22:00

В процессе выборов в Мосгордуму не было отмечено серьезных нарушений. По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, ни один наблюдатель или представитель СМИ не был удален с избирательных участков."Не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы "ах!" мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет", - отметил Венедиктов.Избирательные участки закрылись в 20.00, избирательные комиссии ведут подсчет голосов, предварительные результаты ожидаются к полуночи.