В Москве выборы прошли без серьезных жалоб на работу избирательных участков
22:00 08.09.2019
В процессе выборов в Мосгордуму не было отмечено серьезных нарушений. По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, ни один наблюдатель или представитель СМИ не был удален с избирательных участков.
"Не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы "ах!" мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет", - отметил Венедиктов.
Избирательные участки закрылись в 20.00, избирательные комиссии ведут подсчет голосов, предварительные результаты ожидаются к полуночи.
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