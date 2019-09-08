0
0
0
НОВОСТИ

В Москве выборы прошли без серьезных жалоб на работу избирательных участков

22:00 08.09.2019

В процессе выборов в Мосгордуму  не было отмечено серьезных нарушений. По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, ни один наблюдатель или представитель СМИ не был удален с избирательных участков.
 "Не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы "ах!" мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет", - отметил Венедиктов.
Избирательные участки закрылись в 20.00, избирательные комиссии ведут подсчет голосов, предварительные результаты ожидаются к полуночи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:32 08.09.2019
Иван Голунов награжден премией "Камертон"
0
157
19:30 08.09.2019
Луценко: Свидетель по делу о сбитом "Боинге" Цемах отказался от сделки со следствием
0
245
18:50 08.09.2019
Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни
0
294
17:40 08.09.2019
На народном празднике в Германии прогремел взрыв
0
355
17:01 08.09.2019
Глава МГИК: Реальных нарушений в ходе голосования в Москве нет
0
329
16:15 08.09.2019
"Талибан" пригрозил новыми жертвами среди военнослужащих США
0
379
15:30 08.09.2019
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
0
411
15:15 08.09.2019
Иран сообщил и.о. главы МАГАТЭ в Тегеране о третьем этапе отклонения от ядерной сделки
0
412
15:00 08.09.2019
Песков: В Кремле сожалеют, что Москва и Токио пока не могут решить ряд важных проблем
0
447
14:15 08.09.2019
Спасатели вытащили енота из кондиционера в доме на востоке Москвы
0
459

Возврат к списку