Андрей Титов рассказал о приоритетах своей работы в качестве депутата МГД
12:41 10.09.2019
Новоизбраный депутат Московской городской думы Андрей Титов, победивший в округе №1 получив около 38% голосов избирателей, намерен заняться вопросом создания детской больницы в Зеленограде. Как заявил парламентарий журналистам, сейчас в Зеленограде нет детской больницы и травмированных детей приходится отвозить в Тушино или в Морозовскую больницу. "В связи с трудной транспортной доступностью это иногда смертельно опасно, - говорит депутат. - Городские проблемы можно решить только в комплексе. Планов - громадье - целая программа. Она собрана из наказов. Я их собирал в течение трех месяцев, выявлял проблемы, анализировал. Это прежде всего транспортная доступность, создание рабочих мест, социальная справедливость и ЖКХ».
По словам Титова, выборы 8 сентября состоялись без особых нарушений.
«Я общался со своими наблюдателями и с оппонентами. Все было спокойно и доброжелательно, насколько я знаю, не было ни одной официально составленной жалобы по Зеленоградскому административному округу», - отметил политик.
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