Китай освободит от дополнительных пошлин 16 категорий товаров из США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай опубликовал список из 16 категорий товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Как говорится в опубликованном в среду сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР, эта мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

"С одобрения Государственного совета Комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров. Он вступит в силу с 17 сентября 2019 года", - указывается в документе.