В Кремле прокомментировали введение США санкций против сотрудников СК РФ
13:15 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ в Сургуте является продолжением деструктивной политики, Москва даст на это адекватный ответ. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым, это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что МИД РФ уже сообщил о предстоящей адекватной реакции Москвы на данное решение Вашингтона.
Песков при этом счел некорректным вопрос, будет ли власть как-то поощрять сотрудников, включенных в американские санкционные списки.
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