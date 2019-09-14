Из-за проведения массовых мероприятий в Москве ограничено движение
09:10 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение транспорта ограничат в выходные в Москве в связи с проведением парада городской техники, парада студенчества, велофестиваля и благотворительного велозаезда "ТеатрРалли". Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут, сообщается на сайте столичной мэрии.
14 сентября закрыт участок дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира; с 09:00 до 15:00. Планируется полностью перекрыть Садовое кольцо; с 05:00 до 15:00. Закрыт участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка. Учасотк улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, участк Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь, улицы Менделеевская и Лебедева закрыты с 05:00 до 23:59. С 10:00 до 13:00 перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади. С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы.
С 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая- Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава. Движение для автомобилистов будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.
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