0
0
12
НОВОСТИ

Из-за проведения массовых мероприятий в Москве ограничено движение

09:10 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение транспорта ограничат в выходные в Москве в связи с проведением парада городской техники, парада студенчества, велофестиваля и благотворительного велозаезда "ТеатрРалли". Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут, сообщается на сайте столичной мэрии.

14 сентября закрыт участок дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира; с 09:00 до 15:00. Планируется полностью перекрыть Садовое кольцо; с 05:00 до 15:00. Закрыт участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка.  Учасотк улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, участк Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь, улицы Менделеевская и Лебедева закрыты с 05:00 до 23:59. С 10:00 до 13:00 перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади. С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы.

С 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая- Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава. Движение для автомобилистов будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:31 13.09.2019
Песни групп Queen, Pink Floyd, ABBA и других Минкульт рекомендует для изучения школьникам
0
611
20:13 13.09.2019
МИД Болгарии уверен, что Россия ограничивает судоходство в Керченском проливе
0
768
19:20 13.09.2019
Президент Финляндии считает, что санкции против России должны сохраняться
0
763
19:00 13.09.2019
Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном
0
741
18:30 13.09.2019
С берега Белого моря начали убирать "потенциально опасные объекты"...
0
697
18:10 13.09.2019
США помогли Украине наладить вещание СМИ на восток страны
0
682
17:00 13.09.2019
Местом встречи лидеров "нормандской четверки" может быть Париж
0
672
16:40 13.09.2019
В Анкаре Путин проведет отдельные личные встречи с лидерами Ирана и Турции
0
560
16:15 13.09.2019
На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
0
637
15:50 13.09.2019
В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
0
675

Возврат к списку