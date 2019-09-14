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Клоуны будут смешить москвичей на Бульварном кольце до вечера

17:20 14.09.2019 Источник: НГ-Online

На Бульварном кольце Москвы идет фестиваль циркового искусства. Праздник посвящен столетию российского госцирка. На городских бульварах жителей столицы и туристов ждут тематические программы, посвященные разным видам циркового искусства.

Одной из главных площадок праздника стал Тверской бульвар где кроме цирковых артистов свои работы представляют современные художники.

На Никитском бульваре будет работать труппа «Дурацкий цирк» - клоуны и мимы. На Рождественском бульваре программа посвящена физическим возможностям человеческого тела. На Сретенском бульваре можно посмотреть представления воздушных акробатов. На Петровском бульваре выступают жонглеры, балансеры и метатели ножей. На Чистопрудном бульваре можно увидеть танцы на пилоне над водой и шоу флайбордистов. На Пушкинской площади работают экстремальные цирковые аттракционы — «Шар смерти» и «Колесо смерти».

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