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Итальянский Бари может стать местом проведения саммита Группы двадцати в 2021 году

20:15 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный итальянский город Бари может стать местом проведения саммита Группы двадцати, которой должен состояться в Италии в 2021 году. Как сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте, кандидатура Бари серьезно рассматривается.

"Организационная процедура еще только в самом начале, но я предпринимаю все усилия, чтобы была утверждена кандидатура Бари как места проведения "двадцатки", - сообщил Конте, передает агентство АНСА.

Первоначально Италии выпадала очередь принимать глав государств и правительств "двадцатки" в 2022 году, однако еще в прошлом году Конте договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поменяться годами председательства. "Поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии", - пояснил тогда Конте.

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