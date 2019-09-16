Из-за сильного ветра в столице и регионе объявлен желтый уровень опасности
08:30 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве в понедельник. Температура воздуха составит 14-16 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
В понедельник днем в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов, по области - 11-16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление упадет до 734 мм ртутного столба.
В понедельник на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 15:00 мск вторника.
Ночью в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве снизится до 7-9 градусов, по области составит 4-9 градусов.
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