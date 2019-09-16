Собянин рассказал о создании единой электронной базы детских прививок

13:53

Интернет-реестр детских прививок, созданный в Москве, позволят врачам планировать прививочные кампании, а родители будут точно знать от каких заболеваний был вакцинированы дети. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после создания реестра, в который занесены более 1,9 млн прививочных карт московских детей, информация о прививках не потеряется. "Ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике. Электронная система поможет врачам видеть общую картину и более точно планировать прививочные кампании. Когда на прием придет непривитый ребенок, электронная система напомнит врачу, что он должен предложить родителям сделать вакцинацию», - отметил градоначальник на своем сайте.



По его словам, москвичи будут получить сообщения, подсказывающие, что им пора прийти к доктору и вакцинировать ребенка. При этом доступ к электронной карте прививок детей родителям откроют до конца нынешнего года.