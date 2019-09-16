Коалиция: Нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали беспилотники иранского происхождения

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершено с помощью беспилотников иранского происхождения, атака осуществлена не с территории Йемена. С таким заявлением выступил в понедельник в Эр-Рияде официальный представитель возглавляемой королевством аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики.

"Есть свидетельства, указывающие на то, что нападение на нефтяные объекты совершено не из Йемена, как заявили хуситы, а использованное при атаке на Aramco оружие - иранское", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Аль-Хадас". По словам аль-Малики, расследование теракта продолжается, в ближайшее время будут обнародованы его официальные результаты, включая "фотографии оружия".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Эр-Рияд признал, что "взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании". По некоторым данным, на восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут недели.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". Иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.