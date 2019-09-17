Сирийские военные обнаружили пещеру служившую базой боевикам и "Белым каскам"
09:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пещера, которую сирийские военные обнаружили в окрестностях недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, служила не только базой для 3,5 тыс. боевиков - здесь представители организации "Белые каски" монтировали видеоролик о том, что Дамаск якобы применял химическое оружие против мирного населения. Об этом сообщил журналистам бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.
"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ. И именно здесь представители "Белых касок", в отдельном "офисе" под флагом своей организации, монтировали видео о том, что сирийская армия якобы применяла химическое оружие против мирного населения", - рассказал Мейхун.
После появления в сети ролика, подготовленного "Белыми касками", территория Сирии по решению президента США Дональда Трампа подверглась ударам крылатыми ракетами. Сирийские офицеры уверены, что постановочные кадры снимали именно в этой пещере.
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