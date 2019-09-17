Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено на 81%
15:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" уложил 1989 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 81%, сообщает "Газпром".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении холдинга.
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