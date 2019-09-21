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В Москве ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла - Гидрометцентр

10:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.


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