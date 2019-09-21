ВС Украины обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР
20:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины вечером в субботу обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 17:35 украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибром 120 мм", - цитирует слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.
По данным представительства, в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибром 120 мм по поселку шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка.
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