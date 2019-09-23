Thomas Cook объявил о ликвидации
08:20 23.09.2019 Источник: Интерфакс
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook объявил "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщают местные СМИ.
"Заявление о принудительной ликвидации компании до открытия бизнеса сегодня было подано в Высокий суд и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении.
"Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру", - сказал Питер Фанкхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.
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