Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый десятый житель РФ признался, что экономит на лекарствах и ищет самые дешевые препараты в аптеках, при этом у 5% россиян и вовсе нет денег на необходимые лекарства, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru" и агрегатора товаров из аптечных сетей "Все аптеки", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Каждый десятый опрошенный рассказал, что на покупку лекарств у него уходит до половины месячного дохода. "5% [респондентов] сообщили, что денег на необходимые лекарства у них нет, <...> 75% отметили, что в целом редко покупают лекарства. При этом каждый десятый участник опроса не может себе позволить витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям. При этом регулярно пьют биодобавки всего 15% опрошенных. Остальные либо вообще их не покупают, либо приобретают их только в холодное время года или по прямому указанию врачей", - говорится в сообщении.

По данным сервиса "Все аптеки", в среднем один человек покупает лекарства на 2,2 тыс. рублей в месяц. Десятая часть покупателей ищет самые дешевые препараты и при выборе чаще всего руководствуется стоимостью товара. Порядка 50% участников исследования выбирают препараты по отзывам в интернете.

"Рекомендациям в сети верят больше, чем советам фармацевтов в аптеке (28%) или друзей (13%). В то же время прямой рекламе лекарственных препаратов доверяет всего 1% пользователей", - отмечается в исследовании.

При выборе лекарств для детей на отзывы ориентируются 24% опрошенных.

Опрос проходил с 29 августа по 5 сентября среди 4566 респондентов.