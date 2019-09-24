Косачев и ряд сенаторов не получили визы для участия в ГА ООН

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом ТАСС сообщил во вторник сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал Косачев.

