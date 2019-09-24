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Мэр Собянин: Количество электробусов в Москве достигнет трехсот к концу года

11:47 24.09.2019

К концу нынешнего года по улицам Москвы будут курсировать 300 электробусов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас 210 электробусов уже перевозят пассажиров по 14 городским маршрутам. «Ежедневно ими пользуются более 100 тыс. человек - население целого района, - написал градоначальник в сообщении на своем персональном сайте. - Сегодня Москва - лидер среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах».

Как отмечает глава города, электробусы очень удобны для использования в мегаполисе – они комфортабельны, вместительны (до 85 человек), позволяют с удобством перевозить маломобильных горожан, велосипеды, детские коляски. В холодное время года электробусы отапливаются, а летом в салонах работает кондиционер.

 «Бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны – все это помогает преодолеть расстояние «из пункта А в пункт Б» с интересом и пользой», - также отмечает Собянин. При этом, по данным чиновника, суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем троллейбуса, а срок эксплуатации электробуса на 50% дольше, чем автобуса.

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