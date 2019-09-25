В Госдуме допустили запрет проведения в РФ американской лотереи грин-карт
10:00 25.09.2019 Источник: Известия
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.
Как заявил «Известиям» зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны Штатов без ответа. Одной из мер может быть отмена лотереи на получение на территории РФ грин-карт.
— Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН, — подчеркнул политик. — Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание.
Например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.
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