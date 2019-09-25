Минюст предлагает наделить приставов правом взламывать двери в некоторых случаях
11:05 25.09.2019 Источник: Интерфакс
Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.
Такая норма содержится в проекте подготовленных министерством юстиции поправок в закон "Об исполнительном производстве", размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", - говорится в документе.
В нем оговаривается, что пристав принимает меры по исключению возможности беспрепятственного доступа посторонних лиц в указанное помещение, а также обеспечивает сохранность имущества должника.
Процедура принудительного проникновения пристава в помещение может быть осуществлена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования (пять дней каждый со дня получения должником постановления).
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