Минюст предлагает наделить приставов правом взламывать двери в некоторых случаях

11:05 Источник: Интерфакс

Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.

Такая норма содержится в проекте подготовленных министерством юстиции поправок в закон "Об исполнительном производстве", размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.



"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", - говорится в документе.



В нем оговаривается, что пристав принимает меры по исключению возможности беспрепятственного доступа посторонних лиц в указанное помещение, а также обеспечивает сохранность имущества должника.



Процедура принудительного проникновения пристава в помещение может быть осуществлена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования (пять дней каждый со дня получения должником постановления).

