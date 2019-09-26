В Новосибирской области признали незаконным правило "звонок для учителя"
08:40 26.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Прокуратура Новосибирской области постановила, что правило «звонок для учителя» в школах нарушает права учеников, передает "Росбалт".
В правилах внутреннего распорядка учеников девяти школ Маслянинского района было положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс», - сообщает пресс-служба ведомства.
«Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — говорится в пресс-релизе.
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