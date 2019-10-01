Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний
18:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия предложила Казахстану приобрести акции своих крупнейших предприятий. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях заседания Высшего евразийского экономического совета.
"Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Президент Белоруссии также выразил надежду, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу сотрудничества двух стран.
Визит Лукашенко в Нур-Султан запланирован на октябрь. Зампредседателя белорусского концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов ранее выражал надежду, что во время этого визита будет подписано соглашение с Казахстаном о поставках нефти.
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