Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия предложила Казахстану приобрести акции своих крупнейших предприятий. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях заседания Высшего евразийского экономического совета.

"Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Президент Белоруссии также выразил надежду, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу сотрудничества двух стран.

Визит Лукашенко в Нур-Султан запланирован на октябрь. Зампредседателя белорусского концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов ранее выражал надежду, что во время этого визита будет подписано соглашение с Казахстаном о поставках нефти.