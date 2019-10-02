Наблюдатели ОБСЕ заметили на российско-украинской границе микроавтобус с надписью "Груз 200"
08:31 02.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Наблюдатели ОБСЕ заметили, как микроавтобус с надписью «Груз 200» пересекал границу из России на Украину, следует из материалов ОБСЕ.
Там уточнили, что на фургон был замечен 28 сентября на Донецкой ГКП, на нем были надписи «Груз 200» и «Анубис — похоронная служба». По информации организации, транспортное средство зарегистрировано в Российской Федерации и внутри было четыре человека. (On 28 September at 15:20, the OT at Donetsk BCP observed a minivan crossing the border from the Russian Federation into Ukraine. The van bore the inscriptions "Gruz 200"[3] and "Anubis - funeral service". The vehicle was registered in the Russian Federation and had four people on board. - Прим. ред. "НГ")Также в отчете ОБСЕ сказано, что 26 сентября в 15:44 наблюдатели на этом же пограничном пункте видели микроавтобус с российскими номерными знаками с надписью «Ритуальные услуги — Вечность» (на русском языке). Этот микроавтобус тоже пересекал границу из РФ на Украину, в 23:46 того же дня это транспортное средство вернулось обратно в Россию.
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