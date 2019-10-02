Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
08:51 02.10.2019 Источник: NEWSru.com
В Минздраве России в связи с появлением видеообращения четырех врачей НИИ детcкой онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина заявили, что требования, которые предъявляет новое руководство детского онкоцентра к врачам, "являются обоснованными и повышают качество лечения больных".
Пресс-служба министерства также сообщила на сайте ведомства, что видеообращение врачей является "грубым нарушением врачебной этики".
Что касается данных СМИ о том, что все онкологи этого медицинского учреждения объявили о готовности уволиться, если не будет произведена замена нынешнего руководителя детского подразделения Центра Светланы Варфоломеевой, то в Минздраве утверждают, что "из НИИ детской онкологии и гематологии увольнения сотрудников за время работы Варфоломеевой не проводились".
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