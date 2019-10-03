В Тамбове проходит Нобелевский конгресс
08:25 03.10.2019 Источник: REGNUM
Двенадцатая Международная встреча-конференция лауреатов Нобелевских премий и нобелистов «Наука, технологии, общество и Международное Нобелевское движение» открылась в Тамбове 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).
Нобелевский конгресс проходит со 2 по 5 октября, он посвящен 120-летию Нобелевских премий, 160-летию со дня рождения Эмануэля Нобеля, 180-летию первого нобелевского лауреата по литературе Армана Сюлли-Прюдома, 190-летию со дня рождения Роберта Нобеля.
Выступившая на открытии конгресса первый проректор ТГТУ Наталия Молоткова отметила, что нобилистика как движение направлена на популяризацию науки, привлечение молодежи к научному творчеству, информирование общества о том, какие великие открытия совершаются в различных отраслях и сферах деятельности на благо развития человечества.
Среди участников конгресса — ученые из различных городов России, Австрии, Аргентины, Израиля, Нидерландов, США, Узбекистана, Азербайджана и других, а также известные нобелисты, представители международных организаций, преподаватели вузов, студенты, работники информационных центров, библиотек, музеев и архивов, писатели и журналисты, коллекционеры, успешные бизнесмены.
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