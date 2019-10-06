Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой

10:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Допрос сотрудниками спецслужб США депутата Госдумы Инги Юмашевой является циничной провокацией и очередным примером нарушения международных обязательств. Об этом заявил в воскресенье председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Действия Соединенных Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы. Он отметил, что Юмашева "получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу".

"Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - заявил Володин.



