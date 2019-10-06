В Москве пошел первый снег
12:00 06.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Первый снег пошел на юге столицы, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В Царицыно утром пошел дождь со снегом, небольшие снежные хлопья тают, не долетев до земли, снежный покров не образовался», - передает корреспондент агентства.
Ранее агентство сообщало, что синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге и мокром дожде в воскресенье, 6 октября.
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