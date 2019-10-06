Джонсон назвал условие своей отставки
12:20 06.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласится подать в отставку, только если соответствующее решение примет королева Елизавета II. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на The Sunday Times.
Британский премьер может лишиться своего поста, если Евросоюз откажется принять его условия Brexit либо в случае вотума недоверия со стороны парламента.
НОВОСТИ
- 13:00 06.10.2019
- Полиция разогнала демонстрантов в Гонконге с помощью слезоточивого газа
- 12:40 06.10.2019
- Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
- 12:00 06.10.2019
- В Москве пошел первый снег
- 11:40 06.10.2019
- Глава МИД Израиля предложил заключить соглашения о ненападении с арабскими странами Персидского залива
- 11:03 06.10.2019
- В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус
- 10:25 06.10.2019
- СМИ: На границе Турции с Сирией возросло число турецких военных
- 10:16 06.10.2019
- Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой
- 09:15 06.10.2019
- Сегодня в Москве сильный ветер, дождь и мокрый снег
- 09:05 06.10.2019
- Сотрудники ФБР час допрашивали депутата Госдумы Юмашеву
- 09:00 06.10.2019
- СМИ: Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать