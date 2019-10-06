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НОВОСТИ

Джонсон назвал условие своей отставки

12:20 06.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласится подать в отставку, только если соответствующее решение примет королева Елизавета II. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на The Sunday Times.

Британский премьер может лишиться своего поста, если  Евросоюз откажется принять его условия Brexit либо в случае вотума недоверия со стороны парламента.



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