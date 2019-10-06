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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

12:40 06.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по профилактике гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры: сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона; сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте; пользуйтесь маской в местах скопления людей, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют», - говорится в сообщении.

Также следует регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Необходимо регулярно проветривать помещение, в котором находитесь, делать влажную уборку и увлажняйте воздух в нем. Кроме того, надо вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.

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