В Москве из-за гололедицы объявлен "желтый" уровень опасности
15:40 06.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на понедельник из-за гололедицы, ветра и снега, сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Уточняется, что период предупреждения об опасности снега и гололедицы действует до 07:00 7 октября, а период предупреждения об опасности порывистого ветра - до 12:00 8 октября.
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