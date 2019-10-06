В Москве из-за гололедицы объявлен "желтый" уровень опасности

15:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на понедельник из-за гололедицы, ветра и снега, сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Уточняется, что период предупреждения об опасности снега и гололедицы действует до 07:00 7 октября, а период предупреждения об опасности порывистого ветра - до 12:00 8 октября.