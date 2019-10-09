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Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в этом году

17:32 09.10.2019 Источник: RNS

Минсельхоз ожидает урожай зерна на уровне 118-120 млн тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах международного агропромышленного форума «Золотая осень».

«Уже намолочено более 115 миллионов тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 миллионов тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 миллионов тонн мы можем дотянуть», - сказал он.

По словам Патрушева, урожай пшеницы в этом году ожидается на уровне 78 млн тонн.  RNS

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