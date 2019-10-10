Путину преподнесли бриллиантовую боксерскую перчатку
18:40 10.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксёрскую перчатку. Это произошло в Нижнем Новгороде на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» на форуме «Россия - спортивная держава».
У стенда федерации бокса президент познакомился со спортсменами, которые пригласили его на тренировку и сделали подарок.
Кроме того, российский лидер осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу-2020. Матчи будут проводиться в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин кратко пообщался с президентом союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чефериным и сказал, что постарается посетить церемонию открытия чемпионата в Риме. Говорит Москва
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