Путину преподнесли бриллиантовую боксерскую перчатку

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксёрскую перчатку. Это произошло в Нижнем Новгороде на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» на форуме «Россия - спортивная держава».

У стенда федерации бокса президент познакомился со спортсменами, которые пригласили его на тренировку и сделали подарок.



Кроме того, российский лидер осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу-2020. Матчи будут проводиться в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.



Владимир Путин кратко пообщался с президентом союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чефериным и сказал, что постарается посетить церемонию открытия чемпионата в Риме. Говорит Москва

