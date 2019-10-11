Во Всемирной неделе космоса на ВДНХ приняли участие около 100 000 человек
15:41 11.10.2019
Всемирная неделя космоса, посвященная очередной годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, завершившаяся на ВДНХ, привлекла большое внимание горожан. В различных активностях недели участвовали примерно 100 тыс. жителей мегаполиса.
«С 4 по 10 октября участниками тематических экскурсий, конкурсов, встречи с космонавтами и других активностей стали более 100 тысяч человек», - подводят итоги на ВДНХ. На выставке всю неделю проводились бесплатные обзорные экскурсии и тематические туры. «Разнообразие экскурсионных маршрутов с 4 по 10 октября оценили более 1000 человек, а всего центр «Космонавтика и авиация» за эту неделю посетили более 5000 человек. Космические состязания развернулись в социальных сетях центра «Космонавтика и авиация». Подписчики разгадывали тематический кроссворд, а шестеро знатоков, которые быстрее всех в комментариях написали правильные ответы, получили сертификаты на посещение центра «Космонавтика и авиация», 5D-кинотеатра «Космическая сфера» и бесплатный обзорный тур», - отмечают на ВДНХ.
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