Киев и Москва готовят новый обмен арестованными - МИД Украины
16:20 12.10.2019 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс нового обмена заключенными между Киевом и Московjй находится на решающей стадии. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как отмечается, министр отказался назвать конкретную дату обмена. «Я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дат, извините, я не могу вам сказать», — сказал Пристайко.
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