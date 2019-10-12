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В Ленобласти подросток умер через полчаса после визита "скорой"

21:00 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в Ленобласти проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады "скорой помощи", сообщила пресс-служба областного СКР в субботу.

По предварительным данным, в минувшую пятницу 14-летний школьник из Приозерска почувствовал недомогание: родители вызвали бригаду скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но несмотря на помощь, подросток скончался, сообщили в СКР.

Информированный источник в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что ранее мальчик находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Однако диагноз не подтвердился, и его выписали. В день инцидента подростку снова стало плохо, бригада "неотложки" сделала ему укол. Школьник скончался через полчаса после приезда "скорой".

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