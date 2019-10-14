Имущество Никиты Белых продадут на аукционе
10:32 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых продадут на аукционе. Эти деньги уйдут на погашение штрафа, который должен выплатить политик. Федеральная служба судебных приставов выставила три лота. Швейцарские часы за полмиллиона рублей, деревянный псалтырь XVIII века, торги за который начнутся от двух тысяч рублей, и автомобиль Nissan Patrol за девятьсот тысяч.
Всего Никита Белых должен выплатить сорок восемь с половиной миллионов рублей. Ранее в интервью РБК он отметил, что на это у него уйдет тысяча лет. По словам заключенного, у него арестовали имущество на сумму примерно в 7-8 миллионов, а где брать остальные деньги пока непонятно.
Сейчас Белых получает семь тысяч рублей в месяц за работу библиотекарем в рязанской колонии.
Весной 2018-го года бывший губернатор Кировской области получил восемь лет строгого режима по обвинению в получении взяток от предпринимателя Юрия Зудхаймера. Сам политик своей вины не признал. Белых работал губернатором с 2008-го по 2016-й годы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 14.10.2019
- Избирком Польши обработал более 70% бюллетеней, победа партии Качиньского подтверждается
- 10:05 14.10.2019
- В СПЧ подготовили пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере
- 10:00 14.10.2019
- Судья КС РФ раскритиковал систему высшего образования в России
- 09:32 14.10.2019
- МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи Поклонской и Бальбека с Эрдоганом
- 09:20 14.10.2019
- На президентских выборах в Тунисе побеждает юрист Кайс Саид - данные экзитполов
- 09:05 14.10.2019
- Зеленский призвал украинцев не создавать "картинку для российского телевидения"
- 09:00 14.10.2019
- Глава ХДС высказалась по поводу Крыма
- 08:45 14.10.2019
- Имя лауреата Букеровской премии объявят сегодня в Лондоне
- 08:15 14.10.2019
- Япония: Более 130 тыс. домов остаются без водоснабжения после тайфуна "Хагибис"
- 08:00 14.10.2019
- США забыли в Сирии «ценных» боевиков ИГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать