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Имущество Никиты Белых продадут на аукционе

10:32 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых продадут на аукционе. Эти деньги уйдут на погашение штрафа, который должен выплатить политик. Федеральная служба судебных приставов выставила три лота. Швейцарские часы за полмиллиона рублей, деревянный псалтырь XVIII века, торги за который начнутся от двух тысяч рублей, и автомобиль Nissan Patrol за девятьсот тысяч.

Всего Никита Белых должен выплатить сорок восемь с половиной миллионов рублей. Ранее в интервью РБК он отметил, что на это у него уйдет тысяча лет. По словам заключенного, у него арестовали имущество на сумму примерно в 7-8 миллионов, а где брать остальные деньги пока непонятно.

Сейчас Белых получает семь тысяч рублей в месяц за работу библиотекарем в рязанской колонии.

Весной 2018-го года бывший губернатор Кировской области получил восемь лет строгого режима по обвинению в получении взяток от предпринимателя Юрия Зудхаймера. Сам политик своей вины не признал. Белых работал губернатором с 2008-го по 2016-й годы.  Эхо Москвы

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