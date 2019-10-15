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НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории

13:00 15.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Военная операция на севере Сирии идёт успешно. От террористов очищены тысячи километров территории вдоль границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье до Wall Street Journal. 

По словам Эрдогана, Турция не в состоянии остановить поток сирийских беженцев без международной финансовой поддержки. Турция предупреждала об этом мировое сообщество, но эти предупреждения не были услышаны. Эрдоган также призвал тюркоязычные страны проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.  Эхо Москвы

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