Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории

13:00 Источник: Эхо Москвы

Военная операция на севере Сирии идёт успешно. От террористов очищены тысячи километров территории вдоль границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье до Wall Street Journal.

По словам Эрдогана, Турция не в состоянии остановить поток сирийских беженцев без международной финансовой поддержки. Турция предупреждала об этом мировое сообщество, но эти предупреждения не были услышаны. Эрдоган также призвал тюркоязычные страны проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом. Эхо Москвы