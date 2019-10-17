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НОВОСТИ

Банки начнут оказывать госуслуги

10:32 17.10.2019 Источник: Известия

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки. Такой эксперимент собирается провести Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с проектом постановления правительства. Пока участвовать в тесте будут шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, но уже с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.

Протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.  Известия

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