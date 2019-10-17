Банки начнут оказывать госуслуги
10:32 17.10.2019 Источник: Известия
Протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке. Известия
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